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Премьер Японии заявил о невозможности проведения Олимпиады

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Премьер Японии заявил о невозможности проведения Олимпиады

Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в мире не позволяет провести Олимпийские игры в Токио в соответствии с первоначальным планом. Об этом в понедельник, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду", - сказал он. Абэ также выразил надежду на то, что обсудит вопрос проведения Игр с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Ранее руководитель японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса.

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Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио.

Япония, Олимпиада-2020, коронавирус
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