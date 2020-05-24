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Власти Японии решили отменить режим ЧС в стране

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Власти Японии решили отменить режим ЧС в стране

Правительство Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ приняло решение 25 мая снять введенный из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в оставшихся пяти областях страны, включая Токио. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение.

По его данным, соответствующую рекомендацию намеревается дать правительству специальная экспертная комиссия, на основе оценок которой ранее власти уже досрочно снимали режим ЧС в разных областях страны. Сейчас данный режим все еще действует в Токио, соседних с ним префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в самой северной префектуре Хоккайдо. Таким образом, режим ЧС, действовавший в Японии с начала апреля, будет полностью отменен уже с понедельника. Абэ ранее также давал понять, что режим может быть полностью снят 25 мая.

В то же время на этой неделе администрация японской столицы представила дорожную карту, предполагающую постепенное снятие ограничительных мер после отмены режима чрезвычайной ситуации. Документ основан на пяти принципах, включающих в себя самодисциплину жителей во время действия режима ЧС, готовность ко второй волне распространения инфекции, создание общества, в котором укоренилось понятие так называемой новой повседневности. Оно подразумевает стремление людей минимизировать риски заражения за счет внимания к гигиене, социальной дистанции и так далее.

Согласно опубликованной дорожной карте, после отмены режима ЧС власти Токио намерены возобновить работу школ, музеев, увеличить разрешенные часы работы баров и ресторанов. Сейчас таким заведениям предписано закрываться в 20:00, однако уже на первом этапе им будет разрешено работать до 22:00. Дальнейшее смягчение ограничительных мер подразумевает возобновление работы детских садов, театров, площадок для проведения мероприятий, но с поправкой на то, что в них могут участвовать не более 100 человек.

Последний этап включает в себя открытие кинотеатров, игровых и развлекательных центров, залов игровых автоматов, продление часов работы ресторанов и питейных заведений до полуночи. Однако он не подразумевает возобновление работы ночных клубов и караоке. Решение по этим объектам будет приниматься отдельно.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, объявленный премьер-министром. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны, позднее режим был продлен до 31 мая.

Тем не менее, не дожидаясь этого срока, правительство на прошлой неделе объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране — в 39 из 47 префектур. В четверг власти приняли решение об отмене режима ЧС в Киото, Осаке и Хёго. В префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и в северной Хоккайдо в настоящее время продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,2 тыс., умерли более 800 человек. Свыше 13 тыс. человек выздоровели.

Япония, коронавирус
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