У нардепа от «Слуги народа» подозревают коронавирус

Народный депутат фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко подтвердил, что у него подозревают коронавирусную инфекцию.
«Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста — один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет», — написал он на своей странице в Facebook.
Нардеп уточнил, что заболел в среду, 18 марта — сначала поднялась температура, позже начался кашель. К медикам он обратился в субботу. Рентген обнаружил левостороннее воспаление легких.
«С нардепом Шаховым не общался (в больнице не пересекаемся), с нардепом с ОПЗЖ („Оппозиционная платформа — за жизнь“ — Ред.), о котором тоже пишут СМИ, тоже. За рубежом последние месяцы не было. Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске», — подчеркнул Горбенко.
Как сообщалось, всего в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания. В Киеве — 29 случаев, из них 20 за последние сутки.
Известно, что народный депутат и член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов заболел коронавирусом COVID-19.
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