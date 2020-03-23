Курс гривны после небольшой передышки снова пошел вниз

Курс гривны на межбанковском валютном рынке к средине дня понедельника упал до 28,155 грн/$1 после укрепления в предыдущий рабочий день до 27,5 грн/$1, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» дилеры коммерческих банков.
По их данным, котировки гривны составили 28,13-28,18 грн/$1.
К середине дня понедельника на наличном рынке курс гривны отреагировал на снижение на межбанке и упал до 27,60-28,41 грн/$1 (купля-продажа) после укрепления в минувшую пятницу (до 27,4-28,3 грн/$1) и в выходные дни (до 27,3-28,2 грн/$1).
На «сером» рынке 23 марта курс гривны ниже — 28,09-27,98 грн/$1 (купля-продажа), банки при онлайн-обмене по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank — 27,65-28,31 грн/$1, у ПриватБанка — 27,4-28,4 грн/$1, у Ощадбанка — 27,0-28,4 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль — 27,65-28,60 грн/$1.
По данным центробанка, справочный курс гривны на межбанке в понедельник снизился до 28,13 грн/$1 с 27,94 грн/$1 в пятницу.
Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на 23 марта на уровне 27,7386 грн/$1 (20 марта — 27,8025 грн/$1).
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