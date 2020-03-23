Внеочередное заседание Рады могут собрать в конце недели

Внеочередное заседание Верховной Рады теоретически может состояться 26-27 марта.

Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Да, проведение внеочередного заседания на этой неделе возможно. Думаю, это может произойти в конце недели. Ориентировочно, это четверг-пятницу (26-27 марта, — ред.), но сейчас нет ни одного вопроса для рассмотрения. Мы ждем регистрации законопроекта от депутатов Верховной Рады, в первую очередь — от экономического комитета, комитета по вопросам социальной политики, то есть он консолидированный должен быть. Этот документ будет касаться поддержки наиболее незащищенных категорий и экономических стимулов для бизнеса, упрощения работы. Он еще даже не зарегистрирован. Возможно, еще будут какие-то решения от правительства, определенные законопроекты — их также пока нет. То есть теоретически заседание Рады возможно, если будет предмет рассмотрения. Я надеюсь, что, по крайней мере, депутатский законопроект появится максимум завтра», — отметила Кравчук.

В то же время, комментируя вероятность голосования во время этого заседания вопрос введения в Украине чрезвычайного положения, политик напомнила, что этому должно предшествовать соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны и издание указа президента, в котором будет представлено обоснование введения ЧП, конкретизирован перечень ограничений, определены территории, в которых оно будет вводиться, и на какое время.

«Пока этих двух шагов нет, то говорить о гипотетическом собрании Рады тоже сложно, потому что Рада будет обязана в двухдневный срок рассмотреть такой вопрос, если он появится. Но Рада его не инициирует», — добавила Кравчук.