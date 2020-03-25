На Волыни коронавирус зафиксировали у семилетнего ребенка

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Волынской области зафиксирован у семилетней девочки. Ее состояние удовлетворительное.
Об этом сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации.
«У 7-летнего ребенка в Волынской области зафиксирован Covid-19», — говорится в сообщении.
Как отметили в ОГА, 23 марта мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. При осмотре у ребенка была температура 37,2, кашель, пульсоксиметрия (насыщенность крови кислородом) — 98%.
Ребенку проведены экспресс-тесты на грипп А и В — результат отрицательный.
Семейный врач приняла решение провести забор для анализа ПЦР на Covid-19 у ребенка и отца. Биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр.
Вечером 23 марта температура у девочки поднялась до 38,2, на следующее утро составляла 36,7, вечером — 36,7.
Во вторник, 24 марта, получен положительный результат ПЦР на Covid-19 у ребенка.
Сегодня, 25 марта, утром температура 36,6, состояние ребенка удовлетворительное.
В соответствии со стандартом медицинской помощи ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы.
Проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор и рекомендована самоизоляция.
Напомним, что по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом.
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