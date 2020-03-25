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Отдельные медбригады и тонированные окна в палатах: киевские больницы готовятся приему к VIP-пациентов

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Отдельные медбригады и тонированные окна в палатах: киевские больницы готовятся приему к VIP-пациентов

Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения «особых пациентов». Приказ отсутствует на официальном сайте мэрии, но его копия есть в распоряжении журналистов Bihus.Info.

Причина издания такого приказа в документе не объясняется, но очевидно, что им стало распространение коронавируса. В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути — это все чиновники высокого уровня страны. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

В определенном Департаментом списке — 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница № 7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Среди главных требований — отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них. Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Специальные требования Департамент прописал и касательно профессионального состава бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека — врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из «наиболее квалифицированных медицинских работников».

Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом в приказе определено, как «лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана». Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности — президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.

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Однако отметим, что нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и не включенным в определенный законом перечень лицам. Соответственно, в число «особых» больных согласно приказа может попасть широкий круг людей. Так, например, госохраной пользуются бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель — Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков. Сейчас этот перечень, скорее всего, скорее существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине.

Киев, коронавирус
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Среда, 25 марта 2020
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