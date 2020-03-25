Аваков уверяет, что комендантский час в Украине пока не нужен

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в настоящее время принятых мер по недопущению распространения коронавируса в стране достаточно, а комендантский час возможен впоследствии, и лишь при определенных обстоятельствах.

«Комендантский час. Думаю, эта та мера, которая нам сейчас не нужна. Это та мера, к которой мы, возможно, будем прибегать, когда этого потребуют обстоятельства», — сказал Аваков в среду в комментарии журналистам, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил в этом контексте: «Если мы сейчас будем придерживаться карантина, то, может, сумеем справиться с этой ситуацией».