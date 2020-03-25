Футбольный матч был одной из главных причин эпидемии в Италии

Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори заявил, что одной из главных причин распространения коронавируса на территории Италии стал футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной «Аталантой» и испанской «Валенсией».

Об этом сообщает Marca.

«Мэр Бергамо Джорджио Гори в обращении в Facebook отметил, что матч между „Аталантой“ и „Валенсией“, который сыграли в Милане, был одним из главных источников инфекции», — говорится в сообщении.

По словам мэра, этот матч, проходивший 19 февраля в Милане, стал «биологической бомбой».

Впервые коронавирус диагностировали в Италии 23 февраля. «Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч фанатов, которые посетили стадион „Сан-Сиро“, могли быть заражены. Никто не знал, что вирус распространялся уже. Многие смотрели игру в группах, в тот вечер было много контактов. Вирус передавался от одного человека к другому», — заявил мэр.

Однако, по его совам, причин распространения коронавируса в Италии было больше. «Матч был не единственным (фактором — ред.), потому что вспышка была действительно в больнице Альцано-Ломбардо, начавшись с пациента с пневмонией неизвестного происхождения, от которого заразились другие пациенты больницы, врачи и медсестры. Это был эпицентр возгорания», — заявил Гори.

Напомним, что Италия сейчас является одной из наиболее пораженных Covid-19 стран мира.

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида, составило 683 человека, что лишь на 60 человек меньше, чем днем ранее.

Общее число жертв уже составило 7503.