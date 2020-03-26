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В Италии выздоровел 101-летний мужчина, заразившийся коронавирусом

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В Италии выздоровел 101-летний мужчина, заразившийся коронавирусом

Заразившийся коронавирусом 101-летний мужчина выздоровел в Италии. Как сообщает в четверг телеканал Sky TG24, он был выписан из больницы в курортном городе на Адриатике Римини.

Пожилой мужчина был госпитализирован на прошлой неделе. «Это стало настоящей позитивной историей для врачей, медсестер, всего медицинского персонала», — прокомментировала радостное событие представитель местных властей Глория Лизи. Она назвала выздоровление мужчины «надеждой на будущее», особенно в условиях, когда ежедневная печальная статистика свидетельствует о том, что новый коронавирус приводит к гибели чаще всего пожилых людей.

На прошлой неделе после двух недель борьбы с инфекцией из больницы Бергамо выписали месячного младенца. Ребенок родился здоровым 11 февраля, однако 3 марта был госпитализирован с высокой температурой, после чего у него и его матери был выявлен коронавирус. При этом тест отца показал отрицательный результат. Северный город Бергамо (обл. Ломбардия) является одним из эпицентров вспышки вызываемого коронавирусом заболевания, где зафиксировано очень большое число инфицированных и умерших.

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Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. С начала пандемии общее число инфицированных в стране коронавирусом превысило 74 тыс. человек, из них свыше 7,5 тыс. умерли, более 9,3 тыс. излечились. С 10 марта по всей Италии введены жесткий карантин и ограничение на передвижение населения.

Италия, коронавирус
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Четверг, 26 марта 2020
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