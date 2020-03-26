Студентам вузов в этом году могут провести экзамены онлайн

Учебный год для студентов невыпускных курсов университетов завершится по плану.
Об этом на брифинге сказала и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает Укринформ.
«Относительно окончания учебного года в учреждениях высшего образования — для студентов вузов невыпускных курсов учебный год завершится так, как планировалось. Экзаменационно-зачетные сессии университеты смогут провести дистанционно в том графике, который утверждался учреждением высшего образования. В случае если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнять дистанционно, такие работы будут перенесены на следующий учебный год», — сказала Мандзий.
Она добавила, что единый государственный квалификационный экзамен не может быть проведен дистанционно. «Безусловно, мы можем говорить о том, что дистанционно не могут быть проведены единый государственный квалификационный экзамен и аттестация лиц, получающих степень доктора философии или доктора искусств или доктора наук», — сказала Мандзий.
Как сообщалось, 25 марта, правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016