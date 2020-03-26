Студентам вузов в этом году могут провести экзамены онлайн

Учебный год для студентов невыпускных курсов университетов завершится по плану.

Об этом на брифинге сказала и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает Укринформ.

«Относительно окончания учебного года в учреждениях высшего образования — для студентов вузов невыпускных курсов учебный год завершится так, как планировалось. Экзаменационно-зачетные сессии университеты смогут провести дистанционно в том графике, который утверждался учреждением высшего образования. В случае если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнять дистанционно, такие работы будут перенесены на следующий учебный год», — сказала Мандзий.

Она добавила, что единый государственный квалификационный экзамен не может быть проведен дистанционно. «Безусловно, мы можем говорить о том, что дистанционно не могут быть проведены единый государственный квалификационный экзамен и аттестация лиц, получающих степень доктора философии или доктора искусств или доктора наук», — сказала Мандзий.

Как сообщалось, 25 марта, правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.