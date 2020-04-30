МОН не исключает, что студенты в июне вернутся в вузы

Учреждения высшего образования смогут вернуться к стационарному обучению в июне при условии снятия ряда ограничительных мер.
Об этом во время онлайн-брифинга 30 апреля сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный, сообщает Укринформ.
«Если будут сняты те ограничения, которые сейчас запрещают нам находиться в учебных аудиториях, в библиотеках, в помещениях, где проходит та же практика, то мы в июне сможем вернуться. И это будет решение каждого отдельного университета, причем это может быть отдельное решение для каждого из курсов, для разных специальностей», — сказал Стадный.
Он добавил, что речь не идет о снятии карантина, а лишь о снятии некоторых ограничительных мер.
Чиновник отметил, что в случае снятия ограничительных мер возможно проведение защиты дипломных работ в вузах, если не удается провести это дистанционно.
«Мы рекомендательным письмом МОН на прошлой неделе написали учреждениям высшего образования о том, что желательно постараться разместить защиты как можно дальше к выпуску, для того чтобы предоставить всем максимальные возможности поработать над источниками, провести все необходимые мероприятия, чтобы, собственно, завершить написание самой дипломной работы», — сказал Стадный.
Как сообщалось 24 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов и реализация которого может начаться после 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
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