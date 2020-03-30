В Испании число инфицированных уже больше, чем в Китае

По меньшей мере 85 195 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в понедельник в Минздраве королевства.

По его данным, число летальных исходов в стране за сутки увеличилось на 812, инфицированных — на 6 398. Всего с начала распространения вируса 7 340 человек умерли, 16 780 пациентов выздоровели.

Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (24 090).

Общее число погибших и зараженных в Испании превышает количество умерших и инфицированных в Китае. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, на 00:00 30 марта в материковом Китае (без Гонконга, Макао и Тайваня) было зафиксировано 81 470 случаев заражения коронавирусом. Среди них 3 304 завершились летальным исходом.

На данный момент первенство по числу заразивших у США. Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, там зафиксировано более 143 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли около 2,5 тыс. человек.