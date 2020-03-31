Депутат Поляков объяснил, зачем подал иск против главы ОП Ермака

Депутат Антон Поляков назвал причину своего решения подать в суд иск о непредоставлении главой Офиса президента Андреем Ермаком декларации.

«В моем решении нет никакого тайного умысла или подковерных интриг. Я нейтрально отношусь к руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку и наверное, как и большинство граждан, желаю ему успешной работы на благо нашей страны. Но, я считаю, что чиновники такого уровня в первую очередь обязаны подавать всем пример, а не нарушать закон. Иначе как будут поступать все остальные?», — написал политик в Телеграм.

Он напомнил, закон требует, чтобы перед назначением на должность кандидат подал декларацию о доходах.

«Андрей Ермак этого не сделал. Такую декларацию он подал уже после того, как был назначен главой Офиса Президента. Возможно, это произошло случайно — Андрей Борисович был занят, подбирая себе новый Мерседес, и просто забыл. Тем не менее, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции было обязано дать предписание Президенту Украины Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин нарушения закона. Но НАПК тоже по какой-то причине этого не сделало», — написал Поляков.

Поэтому, пишет депутат, он и «попросил суд „напомнить“ всем этим уважаемым людям о необходимости соблюдать закон. Который, надеюсь, у нас пока еще один для всех».

Ранее СМИ сообщили о том, что нардеп Антон Поляков просит суд в Киеве заставить главу НАПК Александра Новикова выдать предписание о проведении служебного расследования по поводу неподачи декларации Андрея Ермака за 2019 год как кандидата на должность главы Офиса президента.