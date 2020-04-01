У Лукашенко запретили повышать цены на товары и услуги

Правительство Беларуси обязало органы госуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не допускать повышения цен и тарифов на товары и услуги более чем на 0,5% ежемесячно. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Совета министров со ссылкой на постановление.
«Минстройархитектуры, Минздраву, Минлесхозу, Минпрому, Минсельхозпроду, „Беллегпрому“, „Беллесбумпрому“, „Белгоспищепрому“, „Белнефтехиму“, другим республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно», — отметили в пресс-службе.
Этим госорганизациям также поручено обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка. «Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно», — заявили в правительстве.
Там уточнили, что повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. Правительство поручило Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому контролировать выполнение постановления и соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли. Данное решение Совмина Беларуси будет действовать до 30 июня текущего года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016