У Лукашенко запретили повышать цены на товары и услуги

Правительство Беларуси обязало органы госуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не допускать повышения цен и тарифов на товары и услуги более чем на 0,5% ежемесячно. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Совета министров со ссылкой на постановление.

«Минстройархитектуры, Минздраву, Минлесхозу, Минпрому, Минсельхозпроду, „Беллегпрому“, „Беллесбумпрому“, „Белгоспищепрому“, „Белнефтехиму“, другим республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому необходимо не допускать роста отпускных цен и тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно», — отметили в пресс-службе.

Этим госорганизациям также поручено обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка. «Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и тарифов выше 0,5% ежемесячно», — заявили в правительстве.

Там уточнили, что повышение цен выше установленного предела допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров. Правительство поручило Министерству антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомам и Минскому горисполкому контролировать выполнение постановления и соблюдение ассортиментного перечня товаров субъектами торговли. Данное решение Совмина Беларуси будет действовать до 30 июня текущего года.