В Беларуси 301 медик заразился коронавирусом

В Беларуси заражение коронавирусной инфекцикй COVID-19 лабораторно подтвердили у 301 медицинского работника. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Владимир Караник, передает TUT.by.
По его словам, большинство медиков заразились в Минске, а также Минской и Витебской областях, в других регионах случаи инфицирования единичные. Он также сообщил, что у большинства медиков заболевание проходит без симптомов, никто из них не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По данным Минздрава, в Беларуси с начала пандемии коронавируса зафиксировано 2226 случаев заболевания COVID-19, из них 245 за последние сутки. Выздоровели 172 человека, умерли 23.
Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране заявил, что в Беларуси может резко вырасти число заболевших. По его словам, Беларусь «входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса». Он призвал власти страны принять дополнительные меры, чтобы снизить распространение инфекции.
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