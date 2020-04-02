Производитель сигарет разработает вакцину от коронавируса

Одна из крупнейших в мире табачных корпораций British American Tobacco взялась за разработку вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом она сообщила в среду на своем сайте.

Над вакциной работает дочерняя компания производителя сигарет — Kentucky BioProcessing, специализирующаяся на биотехнологиях. В 2014 году она помогла разработать экспериментальный препарат для лечения Эболы.

Чтобы получить вакцину, специалисты компании использовали новейшую технологию. Они клонировали часть генетической последовательности коронавируса и ввели ее в табачные растения, которые выработали так называемый антиген. Это вещество помогает организму выработать иммунитет против вируса.

Сейчас препарат проходит доклинические испытания. В компании заявили, что если тестирование пройдет успешно, то уже начиная с июня можно будет производить от 1 до 3 миллионов доз вакцины в неделю.

Данные Всемирной организации здравоохранения указывают, что вакцины растительного происхождения могут производиться дешево и в очень больших количествах. Вероятность того, что они содержат вредные вещества, намного меньше по сравнению с традиционно разработанными вакцинами.