Производитель сигарет разработает вакцину от коронавируса

Одна из крупнейших в мире табачных корпораций British American Tobacco взялась за разработку вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом она сообщила в среду на своем сайте.
Над вакциной работает дочерняя компания производителя сигарет — Kentucky BioProcessing, специализирующаяся на биотехнологиях. В 2014 году она помогла разработать экспериментальный препарат для лечения Эболы.
Чтобы получить вакцину, специалисты компании использовали новейшую технологию. Они клонировали часть генетической последовательности коронавируса и ввели ее в табачные растения, которые выработали так называемый антиген. Это вещество помогает организму выработать иммунитет против вируса.
Сейчас препарат проходит доклинические испытания. В компании заявили, что если тестирование пройдет успешно, то уже начиная с июня можно будет производить от 1 до 3 миллионов доз вакцины в неделю.
Данные Всемирной организации здравоохранения указывают, что вакцины растительного происхождения могут производиться дешево и в очень больших количествах. Вероятность того, что они содержат вредные вещества, намного меньше по сравнению с традиционно разработанными вакцинами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016