Лукашенко хочет покупать российский газ по $40-45 за 1 тыс. кубометров

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что российский газ для его страны в нынешних условиях должен стоить около 40-45 долларов за 1 тысячу кубометров. Такое мнение он выразил в четверг в интервью телерадиокомпании «Мир», фрагменты которого опубликовала газета «СБ Беларусь сегодня».
«Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще 3 тысячи км качать. А это главные затраты. Это значит, для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов. А нам говорят: «147 плати», — отметил Лукашенко.
Напомним, сегодня же стало известно, что Беларусь планирует закупить российскую нефть по $4 за барель.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016