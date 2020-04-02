Лукашенко хочет покупать российский газ по $40-45 за 1 тыс. кубометров

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что российский газ для его страны в нынешних условиях должен стоить около 40-45 долларов за 1 тысячу кубометров. Такое мнение он выразил в четверг в интервью телерадиокомпании «Мир», фрагменты которого опубликовала газета «СБ Беларусь сегодня».

«Смотрим сейчас — цены на нефть упали. Естественно, и на газ. Они сопоставимы. Сегодня уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Так туда же еще 3 тысячи км качать. А это главные затраты. Это значит, для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов. А нам говорят: «147 плати», — отметил Лукашенко.

Напомним, сегодня же стало известно, что Беларусь планирует закупить российскую нефть по $4 за барель.