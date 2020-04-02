В Москве сейчас более половины новых больных с COVID-19 младше 45 лет

В Москве практически половина из новых зараженных коронавирусной инфекцией моложе 45 лет. Об этом сообщил оперативный штаб российской столицы по борьбе с COVID-19 в Telegram.

«Почти 46% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет», — уточняется в сообщении, которое цитируют российские СМИ.

Следующая по размеру возрастная группа — пациенты от 46 лет до 65 лет, таких заболевших насчитали 33%. И только 15% новых пациентов с подтвержденной инфекцией — люди старше 65 лет.

Всего в Москве за сутки зарегистрировали 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 2 апреля в городе зарегистрировали всего 2 475 заболевших с подтвержденным коронавирусом.

Количество выздоровевших с ранее подтвержденным коронавирусом в российской столице увеличилось 2 апреля до 140 человек. Оперативный штаб сообщил о выписке из московских больниц 25 новых пациентов за сутки.