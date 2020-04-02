НБУ наменял крупным банкам $250 млн наличными

Национальный банк Украины в четверг в рамках операции по обмену наличной валюты на безналичную объемом до $280 млн полностью удовлетворил заявки 11-ти системно важных банков на $241,5 млн, сообщил регулятор на своей странице в Facebook.

«В ближайшее время банки смогут пополнить свои кассы валютной наличностью и удовлетворить отложенный спрос клиентов. Проблема с дефицитом наличного доллара, которая возникла из-за перебоев с авиасообщением после вспышки коронавируса, должна быть вскоре решена», — говорится в сообщении центробанка.

Отмечается, что Нацбанк готов рассмотреть возможность проведения еще одной операции по подкреплению касс банков наличной валютой при необходимости.