В Украине уже почти 900 заболевших коронавирусом

Согласно данным МОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19.

19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.