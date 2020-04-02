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В Украине уже почти 900 заболевших коронавирусом

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В Украине уже почти 900 заболевших коронавирусом

Согласно данным МОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19.

19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

коронавирус
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Четверг, 2 апреля 2020
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Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Каким будет мир после коронавируса

Человечество сейчас противостоит глобальному кризису. Пожалуй, самому большому кризису нашего поколения. Решения, которые люди и правительства примут в ближайшие несколько недель, вероятно, будут формировать мир на долгие годы. Они будут влиять не только на наши системы здравоохранения, но и на нашу экономику, политику и культуру. Мы должны действовать быстро и решительно. Мы также должны учитывать долгосрочные последствия наших действий.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Рынок земли: выбор между Северной Кореей и Замбией?

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Вячеслав Бутко
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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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