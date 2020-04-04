В Черновицкой области уже 225 случаев заражения

В Черновицкой области по состоянию на утро субботы до 225 человек возросло количество инфицированных коронавирусом, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
«Когда вчера вечером я сообщил вам цифру — 202 инфицированных, а сегодня утром у нас 225, я вас прошу, останьтесь дома и прислушайтесь, что это требование органов, которые управляют сегодня процессами. Мы вас призываем услышать, что на территории Черновицкой области с сегодняшнего дня с 13:00 до понедельника 6 апреля (6 утра) требование оставаться дома», — сказал Осачук в видеообращении, опубликованном на странице в Фейсбуке.
Ранее Осачук заявил, что в Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей. Осачук попросил всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 4 апреля Украине зафиксировано 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID—19, 28 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. В Черновицкой области было зафиксировано 206 случаев.
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