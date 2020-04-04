Cкончался Иван Вакарчук – отец Святослава Вакарчука

Во Львове на 73-году жизни скончался ученый и экс-министр образования Украины Иван Вакарчук, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
«Большая утрата для Львова и Украины. На 73-м году умер Иван Вакарчук. Многолетний ректор Львовского госуниверситета, экс-министр образования и науки, ученый, физик, политик, Герой Украины», — написал Козицкий.
Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета , Ивана Вакарчука похлоронят на Лычаковском кладбище во Львове.
Иван Вакарчук дважды возглавлял Львовский национальный университет в 1990-2007 гг и в 2010-2013гг. В 2007-2010 гг был министром образования и науки. Автор более 200 научных работ, докто-физико-математических наук.
Иван Вакарчук — отец певца Святослава Вакарчука
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