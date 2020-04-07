Зеленский призвал украинцев не дуться из-за карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев с пониманием и ответственностью относиться к ограничениям в своей жизни в период карантина.

«Дорогие граждане! Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тыс. евро, во Франции почти 4 тыс. евро, в Сингапуре до 10 тыс. долларов, а в Испании до 30 тыс. евро», — сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Зеленский подчеркнул, что власть стоит на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становятся здоровье и жизни целой нации.

«Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности», — указал он.