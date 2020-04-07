Зеленский анонсировал прибытие 7 самолетов с масками и тестами, и попросил украинцев сидеть на Пасху дома

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидается прибытие на этой неделе как минимум семи самолетов из Китая и Кореи с ПЦР- и экспресс-тестами для выявления коронавируса, аппаратами ИВЛ и средствами защиты.

«В течение этой недели мы ожидаем прибытия, по меньшей мере, семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель — в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок», — рассказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

Он также вновь призвал украинцев отпраздновать Пасху дома и посмотреть богослужения по трансляции, которая будет организована на украинских телеканалах.

«Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви — это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома.

«Надеюсь, что все главы церквей будут максимально содействовать такому решению. Ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан. Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году», — отметил он.