В Украине могут перенести сроки ВНО

МОН рассматривает стандартный сценарий проведения ВНО, но возможны изменения по датам.

Об этом в интервью порталу LIGA.net сказала исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

«В настоящее время мы готовимся к стандартному сценарию проведения ВНО. Но не исключаем возможности изменений, связанных с требованиями безопасности тестирования. Здесь необходимо взаимодействие между МОН и Минздравом... Изменения в проведении ВНО могут быть только в сроках проведения. Других изменений в процедуру тестирования вносить не будем», — отметила Мандзий.

Она добавила, что в середине апреля на сайте Украинского центра оценивания качества образования будет обнародована видеоинструкция прохождения основных процедур и процессов во время ВНО.

Также руководительница МОН отметила, что министерство проведет консультационную встречу с представителями Минздрава и с главным санитарным врачом для согласования вопросов обеспечения безопасности при проведении ВНО.