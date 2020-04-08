Лукашенко попросил Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом

Беларусь попросила Евросоюз оказать финансовую помощь стране в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеозаседания Совета ЕС по вопросам развития.

«Да, Беларусь попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь. Мы изучаем, как можем ответить, — сказал он. По словам Борреля, в настоящее время точная сумма помощи не определена. «Но я могу сказать, что это будет около €60 млн, но это еще не подтверждено», — добавил он.

По данным Минздрава Беларуси на 8 апреля, число инфицированных коронавирусом в стране составляет 1066 человек, по-прежнему зарегистрировано 13 случаев смерти, карантин не введен.