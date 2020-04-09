В Минске договорились об обмене пленными, об новых участках разведения сил договориться не смогли

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 8 апреля достигли принципиальных договоренностей о следующем этапе обмена удерживаемых лиц и осуществления его в ближайшее время, отмечает спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

«Рабочая группа по гуманитарным вопросам сосредоточила свои усилия на обмене удерживаемыми лицами. Стороны достигли принципиальных договоренностей о следующем этапе обмена с целью его завершения в ближайшее время. Были дополнительно обсуждены аспекты открытия новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Луганской области», — говорится в ее заявлении для прессы по итогам заседания ТКГ, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Грау сообщила, что подгруппа по безопасности уделила большое внимание определению дополнительных участков разведения сил и средств. «Тем не менее, необходимы дальнейшие усилия для принятия решения по этому вопросу», — указала она.

По ее словам, при обсуждении деятельности, связанной с разминированием, приоритетное внимание уделялось разминированию гражданских объектов и прилегающей к ним территории. В связи с этим был сделан акцент на необходимости своевременного разминирования пунктов пропуска-въезда и прилегающих районов в период до того, как в будущем будут отменены действующие ограничения на пересечение линии соприкосновения.

Грау рассказала, что экономическая подгруппа обсудила вопрос экономических отношений через линию соприкосновения. В ходе обсуждения также были затронуты актуальные экологические проблемы и актуальные проблемы водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено Минскими соглашениями», — отметила спецпредставитель председателя ОБСЕ.