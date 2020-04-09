В Испании уже более 150 тысяч заразившихся коронавирусом

По меньшей мере 152 446 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе Минздрава королевства.

В ведомстве уточнили, что 15 238 человек умерли, 52 165 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных выросло на 5 756, умерших — на 683.

В целом суточное количество заразившихся и число летальных исходов в Испании постепенно снижаются. Антирекорд был зафиксирован 1 апреля, когда из-за коронавируса умерли 950 пациентов.