В полиции готовятся разгонять мародеров

Правоохранители готовятся противостоять возможным фактам мародерства в Украине: усиливают технически торговые точки и проводят превентивные мероприятия, подчеркивает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос о том, имели ли место факты мародерства в Украине, Клименко сказал: «Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации».

По его словам, полиция охраны сейчас проводит активную работу в первую очередь с руководителями торговых сетей, чтобы не допустить фактов мародерства.

«Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы», — пояснил глава Нацполиции.

Также, по его словам, полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также те категории людей, которые спустя некоторое время не будут иметь средств к существованию.

«То есть, речь идет о комплексной работе полиции как криминального, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир», — резюмировал Клименко.