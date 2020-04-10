Разумков не знает, когда Рада сможет проголосовать «антиколомойский» законопроект

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не решается прогнозировать, когда парламент приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках.

«Если мы говорим о его рассмотрении, к сожалению, я не могу сказать, когда это произойдет по той простой причине, что по состоянию на сегодня еще не сформирована таблица», — сказал Разумков на брифинге после совещания руководства парламента с главами фракций в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что профильный комитет после того, как сформирует сравнительную таблицу к законопроекту, должен «пройтись по поправкам», и только после этого этот документ можно будет рассматривать в зале заседаний Рады. Спикер напомнил, что к законопроекту подано более 16 тыс правок.

По его словам, сейчас трудно сказать, сколько времени это займет.

«Работают все интенсивно. Думаю, что на это уйдет немного времени», — добавил Разумков.

При этом спикер подчеркнул, что никто не собирается затягивать процесс подготовки к рассмотрению во втором чтении законопроекта.

«Давайте последовательно двигаться в этом направлении, затягивать этот процесс ... никто не собирается, ни комитет, ни все те группы, даже те, которые давали эти предложения», — добавил Разумков.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект № 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый «антиколомойский» законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тысяч поправок.

10 апреля глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев заявил, что комитет не подготовит к внеочередному заседанию Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, банковский законопроект к рассмотрению во втором чтении.