ДНР и ЛНР прекратили перевозку людей в РФ для получения российских паспортов

Власти непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии нового коронавируса приостановили перевозку своих граждан на территорию России для получения паспортов РФ. Эти меры вводятся с 13 апреля.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются», — цитирует сообщение «Администрации главы ДНР» подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей.
Соответствующее сообщение «МВД ЛНР» опубликовало агентство Луганскинформцентр. «Однако обращаем внимание, что подразделениями миграционной службы МВД ЛНР прием заявлений на получение гражданства Российской Федерации и доставка пакетов документов в уполномоченные органы Российской Федерации продолжается в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.
По данным сепаратистов, в ДНР зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в ЛНР — восемь.
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