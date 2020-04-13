Киевляне довольны деятельностью Кличко и готовы снова за него голосовать

59% киевлян считают действия городского головы Виталия Кличко относительно реагирования на угрозу коронавируса эффективными, 26% — противоположного мнения, свидетельствуют результаты социсследования «Общественно-политические настроения киевлян», проведенного агентством «Рейтинг» 4-7 апреля.

«Деятельностью мэра Киева Кличко довольны 54%, недовольны — 32%, затруднились ответить — 14%. Работой столичного городского совета довольны 35%, недовольны — 35%, затруднились оценить — 28%», — говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

46% респондентов считают, что ситуация в Киеве во времена мэрства Кличко улучшилась, 32% утверждают, что она не изменилась, 14% увидели ухудшение за этот период.

Кличко является лидером среди кандидатов на должность городского головы: его при условии проведения выборов в ближайшее время поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Сергея Притулу поддержали бы 9,1% опрошенных, Александра Ткаченко — 8,8%, Андрея Пальчевского — 8,2%, Александра Омельченко — 6,4%, Александра Попова — 5,2%, Борислава Березу — 4,4%. Рейтинги других кандидатов — менее 4%. Не определились с выбором около четверти опрошенных.

Моделирование второго тура выборов городского головы дало следующие результаты: при условии выхода в него Кличко и других рейтинговых кандидатов действующий мэр победил бы за всех вариантов комбинаций. В паре с Ткаченко Кличко готовы поддержать 47% опрошенных, а Ткаченко, как кандидата от партии «Слуга народа» −18%. В паре с Притулой — 48% против 20%, в паре с Пальчевским — 49% против 19% в пользу действующего мэра.

В то же время лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет является партия «Слуга народа»: ее поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 18,6% таких респондентов проголосовали бы за партию «Европейская солидарность», 13,5% — за партию «Удар», 9,4% — за партию «Батькивщина», 7,2% — партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 5,9% — за партию «Голос», 3,8% — за партию Шария, 3,2% — за партию «Сила и честь». Рейтинг других политических сил — менее 3%. Затруднились с выбором около четверти опрошенных.