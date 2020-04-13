Рада разблокировала процесс подписания закона о рынке земли

Верховная Рада отклонила все постановления об отмене закона, который открывает рынок сельхозземель в Украине, разблокировав подписание документа спикером парламента, президентом и окончательное его утверждение. Ни одно из 13 постановлений, подданных в Раду, не набрало необходимое количество голосов депутатов.
Согласно регламенту, председатель Рады не имел право подписывать и направлять на подпись главе государства закон о рынке земли без рассмотрения депутатами постановлений о его отмене.
Рада 31 марта приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года, на чем настаивал МВФ. Без этого документа, а также закона о запрете возвращения национализированных банков бывшим владельцам, в первую очередь Приватбанка Игорю Коломойскому, фонд отказывался давать Украине кредит. Президент Владимир Зеленский заявлял, что после принятия этих законов страна может рассчитывать на $10 млрд финансовой помощи.
Принятый закон предусматривает отсрочку запуска рынка до 1 июля 2021 года. Сначала начнутся продажи только паев, которые принадлежат частным собственникам. То есть в первые два года действия закона государственные и коммунальные земли продаваться не будут. В принятом документе также исключена норма о допуске иностранцев к рынку и сокращена возможность концентрации земли в одних руках с 200 тыс. га до 100 га.
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