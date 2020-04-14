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По подозрению в госизмене и совершении терактов задержан генерал-майор СБУ

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По подозрению в госизмене и совершении терактов задержан генерал-майор СБУ

Контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева, сообщает пресс-центр украинской спецслужбы.

«Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СБУ во вторник.

По информации спецслужбы, собрано достаточное количество доказательств того, что Шайтанов является агентом ФСБ РФ, — это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости», — заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

СБУ информирует, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. Тот, свою очередь является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и других государств.

«Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тыс. и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников, сообщал о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны, а также информировал о сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений, разведывательных органов. Кроме того, Шайтанов подбирал и привлекал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ РФ.

СБУ отмечает, что зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран Егорова и Шайтанова с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

«В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности», — подчеркивается в сообщении украинской спецслужбы.

«Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 („Государственная измена“) и ст.258 („Террористический акт“) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения», — информируют в СБУ.

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляется Офисом генерального прокурора Украины.

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Валерий Альбертович Шайтанов — генерал-майор СБУ. 18 февраля 2014г руководил штурмовой группой, которая в Киеве захватила Дом профсоюзов во время евромайдана. В апреле 2014-го в составе подразделения «Альфа» вел переговоры с руководителем террористического формирования «Восток» Александром Ходаковским. 31 октября 2015-го руководил группой по аресту украинского бизнесмена, тогдашнего главы партии «УКРОП» Геннадия Корбана.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей», награжден орденом «За мужество» III степени (2008г), орденом Богдана Хмельницкого III степени (13 августа 2015г).

СБУ, госизмена, Валерий Шайтанов
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