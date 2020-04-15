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Суд арестовал обвиненного в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

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Суд арестовал обвиненного в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Шевченковский районный суд Киева избрал генерал-майору Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, задержанному ранее по подозрению в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Сегодня следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича сроком до 14 июня 2020г включительно», — говорится в обнародованном в среду вечером сообщении райсуда на странице в Фейсбук.

Согласно сообщению суда, следственный судья также обязал следователя и прокурора в уголовном производстве «обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний, а в случае установления такого диагноза, принять меры для обеспечения соответствующего лечения».

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

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По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций «А» СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним «Бобыль» с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. Тот, свою очередь является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и других государств.

СБУ, Валерий Шайтанов
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