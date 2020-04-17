Cледующий розыгрыш Лиги чемпионов может стартовать в октябре

Следующий розыгрыш группового этапа футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ) начнется 20 октября, Лиги Европы (ЛЕ) — 22 октября, пишет испанское издание Sport.es со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ от УЕФА.
Уточняется, что, согласно нынешним планам организации, все текущие национальные чемпионаты должны быть доиграны до 31 июля. Квалификация следующей ЛЧ стартует в начале августа, ЛЕ — 13 августа.
Ранее британское издание Mirror сообщило, что руководство УЕФА рассматривает возможность проведения всех оставшихся матчей Лиги чемпионов в одном городе в формате мини-турнира. Не исключено, что этим городом станет Стамбул, где изначально был запланирован финал главного европейского турнира среди клубов.
Также в заметке говорилось, что на следующей неделе УЕФА проведет видеоконференцию с участием представителей всех 55 национальных ассоциаций, где обсудят формат и даты окончания сезона.
23 марта УЕФА отложил проведение решающих встреч ЛЧ и ЛЕ на неопределенный срок из-за распространения коронавирусной инфекции. Победитель ЛЕ должен был определиться 27 мая в Гданьске, ЛЧ — 30 мая в Стамбуле.
Международная федерация футбола (ФИФА) предложила всем клубам перенести даты начала и окончания трансферных окон в чемпионатах таким образом, чтобы они оставались открытыми между фактическим завершением нынешнего сезона и стартом следующего. Кроме того, было рекомендовано продлить истекающие в июне 2020 года контракты футболистов.
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