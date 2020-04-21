Украинские ПХГ смогут принять на хранение около 10 млрд куб. м. газа европейских компаний

Мощности украинских подземных хранилищ, которые могут быть доступны для европейских компаний в конце третьего квартала этого года составят около 10 млрд куб. м, сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Уже к концу третьего квартала европейские ПХГ могут быть полностью заполнены. Украинские ПХГ могут дополнительно принять еще 10 млрд куб. м», — написал Макогон на своей странице в соцсети Facebook.

В систему 12 подземных хранилищ «Укртрансгаза», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», общей емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснонопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м), Вергунское (0,4 млрд куб. м).