Создатель Telegram предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что мир может ожидать «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения», после пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Предприниматель назвал распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида». «Когда пандемия закончится, мир уже не вернется к нормальному состоянию. ...Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», — написал он.
Дуров считает, что изоляция — это шанс для всех создать «лучшую версию себя», а также для технологий доказать свою ценность.
Основатель мессенджера сообщил, что в этом месяце Telegram верифицировал и начал продвигать 17 каналов Министерств здравоохранения в разных странах мира. Он также отметил, что Telegram не та компания, которую можно считать сотрудничающей с госструктурами, однако в данном конкретном случае сделано исключение, чтобы помогать правительствам распространять информацию о коронавирусе. В списке каналов, поддерживаемых мессенджером, есть и официальный канал российского оперативного штаба по борьбе с вирусом.
В дополнение к этому Telegram позже представит проект, облегчающий проблему обучения во время самоизоляции, добавил Дуров. Он пообещал раскрыть больше информации о проекте в ближайшие несколько дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн. Больше всего их зафиксировано в США (824,1 тыс.), Испании (204,1 тыс.), Италии (183,9 тыс.) и Франции (159,2 тыс.).
Всего в мире от заражения вирусом скончались 177,2 тыс. человек, наиболее высок уровень смертности в США (45 тыс.).
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