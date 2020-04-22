Дешевая электроэнергия «Энергоатома» была вытеснена ради частных «зеленой» и тепловой генерации

Выработка электроэнергия НАЭК «Энергоатом» 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.
Об этом свидетельствует суточный график производства/потребления электроэнергии НЭК «Укрэнерго» за 21 апреля
Согласно информации о состоянии энергоблоков ТЭС и АЭС, по состоянию на 22 апреля, энергоблок № 2 Запорожской АЭС находится в резерве. Энергоблоки № 5 запорожской АЭС и № 2 Южно-Украинской АЭС находятся в краткосрочном ремонте.
Вместо электроэнергии «Энергоатома», 85% которой продается ГП «Гарантированный покупатель» по цене 567 грн за МВт*ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по «зеленому» тарифу. Средневзвешенный «зеленый» тариф в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт*ч.
Также значительно вырос объем выработки тепловой генерации, цена которой привязана к цене Рынка на сутки вперед (РСВ). Цена РСВ в объединенной энергосистеме Украины, согласно данным ГП «Оператор рынка», 21 апреля выросла почти до 1300 грн за МВт*ч.
Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генерации и 25% «зеленой» генерации, являясь крупнейшим игроком в этом сегменте.
21 апреля «Энергоатом» начал отключать блоки АЭС из-за диспетчерских ограничений на фоне роста производства «зеленой» электроэнергии.
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