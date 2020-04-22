Зеленский обещает «перезагрузить» страну за четыре года

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему с командой удастся за оставшиеся четыре года президентства полностью «перезагрузить» Украину и сделать ее современной страной.

«Я действительно хочу построить Украину. Я хочу передать Украину, в которой будут все дороги. Я думаю, что мы сможем за эти четыре года полностью перезагрузить Украину. И я думаю, что мы увидим современную страну, цифровую. Уверен, что мы закончим войну. Уверен в этом. И передадим Украину, в которой будет жить, не хочу загадывать, сколько миллионов людей. Но больше, чем сейчас», — сказал он в фильме «Год президента Зеленского», который демонстрирует в среду телеканал «Украина».

Зеленский уверен, что сделал правильный выбор, когда решил баллотироваться в президенты. «Я хотел помочь стране. Мы знали, что у нас война на Донбассе, но мы не знали, что нас ждет мировой экономической кризис, коронавирус, иранская трагедия (когда в начале 2020 года был сбит пассажирский самолет компании МАУ под Тегераном — Ред.). Каждый день есть вызовы», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что изначально готовилась программа, и планировалось быстро осуществлять многие шаги, но появляются обстоятельства, к которым он не готовился, и украинское общество не готовилось.

«И поэтому некоторые твои шаги, когда ты очень быстрый человек, хочешь всё поменять, всех сменить, всех заменить, всех победить, оно прямо так сразу всех — не сразу получается», — указал он.

Зеленский также убежден, что в Украине наивысшей ценностью являются люди, и он всегда хотел изменить отношение государства к гражданину Украины, чтобы к нему относились просто как к человеку.