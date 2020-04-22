Зеленский обещает «перезагрузить» страну за четыре года

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ему с командой удастся за оставшиеся четыре года президентства полностью «перезагрузить» Украину и сделать ее современной страной.
«Я действительно хочу построить Украину. Я хочу передать Украину, в которой будут все дороги. Я думаю, что мы сможем за эти четыре года полностью перезагрузить Украину. И я думаю, что мы увидим современную страну, цифровую. Уверен, что мы закончим войну. Уверен в этом. И передадим Украину, в которой будет жить, не хочу загадывать, сколько миллионов людей. Но больше, чем сейчас», — сказал он в фильме «Год президента Зеленского», который демонстрирует в среду телеканал «Украина».
Зеленский уверен, что сделал правильный выбор, когда решил баллотироваться в президенты. «Я хотел помочь стране. Мы знали, что у нас война на Донбассе, но мы не знали, что нас ждет мировой экономической кризис, коронавирус, иранская трагедия (когда в начале 2020 года был сбит пассажирский самолет компании МАУ под Тегераном — Ред.). Каждый день есть вызовы», — подчеркнул он.
Зеленский отметил, что изначально готовилась программа, и планировалось быстро осуществлять многие шаги, но появляются обстоятельства, к которым он не готовился, и украинское общество не готовилось.
«И поэтому некоторые твои шаги, когда ты очень быстрый человек, хочешь всё поменять, всех сменить, всех заменить, всех победить, оно прямо так сразу всех — не сразу получается», — указал он.
Зеленский также убежден, что в Украине наивысшей ценностью являются люди, и он всегда хотел изменить отношение государства к гражданину Украины, чтобы к нему относились просто как к человеку.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016