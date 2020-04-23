Аудит Минздрава выявил долги международных закупщиков по поставкам лекарств на сумму 5,3 млрд грн

Аудит Министерства здравоохранения Украины выявил задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за средства государственного бюджета, на сумму 5,3 млрд грн, сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.
«По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн», — сказала она на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Шаталова сообщила, что «эта сумма накопилась за разные годы».
«Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходит закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше», — сказала она.
Шаталова также сообщила, что Минздрав «более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств».
Тем не менее, про ее словам, в настоящее время Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок. «Нам нужно определить перечень лекарственных средств и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим», — сказала замминистра.
По словам Шаталовой, есть также «много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине».
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