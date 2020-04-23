Глава СБУ предлагает продлить запрет российских веб-ресурсов и даже расширить список

Глава СБУ Иван Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ, сообщает СБУ на своей странице в Фейсбук.

«Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против «ВКонтакте» и «Одноклассники», но и против «Яндекс», «Mail.ru», «Доктор Веб», «Касперский», «1С» и "Парус«,- говорится в сообщении СБУ.

«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом», — заявил Баканов.

По информации украинской спецслужбы, руководитель ведомства также предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

«По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы», — говорится в сообщении.

10 апреля СБУ внесла предложения о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года