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Энергоатом может производить, но не может продать самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса, – и.о. главы НАЭК

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Энергоатом может производить, но не может продать самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса, – и.о. главы НАЭК

Атомным электростанциям, которыми управляет НАЭК «Энергоатом», искусственно ограничили доступ на рынок электроэнергии в угоду другим видам генерации. Об этом заявил и.о. главы НАЭК Петр Котина в интервью Цензору.

«Дошло уже до абсурда. Сейчас нашу генерацию ограничили на 2150 МВт. Фактически государственный Энергоатом может производить, но не может продать нашу самую дешевую электроэнергию в условиях кризиса. Потому что в условиях общего падения потребления в условиях пандемии частично эти 2150 МВт замещаются другими видами генерации» — сообщил Петр Котина.

И.о. главы НАЭК сообщил, что за первые три месяца 2020 года задолженность энергорынка перед «Энергоатомом» составила около 4,7 млрд. грн. При этом электроэнергия частных производителей более дорогой «зеленой» и тепловой электроэнергии оплачивается в первую очередь.

«Долги растут. Парадокс — мы производим электроэнергию примерно в 8 раз дешевле зеленых электростанций, которые находятся в частных руках, они строят дополнительные мощности, и им платят прежде всего. Неплатежи катастрофические. „Энергоатом“ в долгах, а частные компании в прибылях, разве это государственный подход?» ,- отметил Петр Котина.

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Ранее СМИ сообщали, что выработка электроэнергии НАЭК «Энергоатом» 21 апреля была ограничена на 21%. При имеющейся рабочей мощности 10 050 МВт в работу были включены только 7 900 МВт. Вместо дешевой электроэнергии госкомпании, потреблялась дорогая электроэнергия зеленой и тепловой генерации.

Энергоатом, электроэнергия
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