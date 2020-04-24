Заморозки уничтожили урожай ранней черешни в Запорожской области

Из-за ночных заморозков Запорожская область может остаться без урожая ранней черешни.
Об этом Укринформу сообщила агроном ООО «Аврора» Евгения Никитюк.
«Из-за весенних заморозков полностью погибли соцветия ранних сортов черешни. Средние сорта уничтожены на 95%. А вот говорить о поздних сортах пока рано — период цветения продолжается», — говорит агроном.
Запорожскую область называют черешневой столицей Украины, урожай, выращенный там, экспортируют в Польшу, Беларусь и другие страны. Однако в этом году из-за карантина и низкой урожайности аграрии об экспорте вообще не говорят.
«Сейчас мы думаем над тем, как выжить, потом будем думать, как развиваться и зарабатывать», — сказала Никитюк.
Кроме того, по ее словам, низкие ночные температуры повредили более 70% бутонов косточковых культур. Спасти урожай пытаются с помощью препаратов, однако уже сейчас ясно, что в этом году не будет ни раннего абрикоса, ни слив, ни алычи.
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