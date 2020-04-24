В России ожидают падение ВВП до 6% по итогам 2020 года

ЦБ РФ прогнозирует снижение ВВП России на 4–6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году, сообщил местный регулятор.
В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в $27 за барр. в 2020 году и ее последующее повышение до $35 и $45 за барр. в 2021 и 2022 годах соответственно.
По прогнозу российского ЦБ, годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем. Динамика инфляции будет формироваться под влиянием «глубокого падения внутреннего и внешнего спроса».
Распространение пандемии коронавируса в России и ограничительные меры, принятые для борьбы с ней, а также падение внешнего спроса и дальнейшее снижение цен на нефть и другие экспортные товары оказывают значительное негативное влияние на экономическую активность, пишет ЦБ. Опережающие индикаторы, в том числе опросы, свидетельствуют о существенном снижении деловой активности в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, сокращении объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках и ухудшении настроений бизнеса.
Динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых правительством и ЦБ для смягчения последствий пандемии коронавируса, подчеркнул регулятор.
Прогноз Банка России развития экономики в 2020 году является первым официальным прогнозом российских властей.
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