Россия закрывает въезд иностранных граждан из Ирана

Правительство РФ приняло решение о временном ограничении с 28 февраля на въезд граждан иностранных государств с территории Ирана в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России. Распоряжение опубликовано в пятницу на сайте местного Кабмина.
Исключение будет делаться для граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации.
Согласно распоряжению, МИД РФ должен временно приостановить оформление и выдачу виз гражданам Ирана. МВД РФ приостанавливает оформление и выдачу разрешений на работу гражданам Ирана, находящимся за пределами РФ, а также приглашений с целью обучения и осуществления трудовой деятельности.
Другим распоряжением правительство РФ приняло ввело временное ограничение с 28 февраля въезда иностранных граждан с территории Ирана в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России.
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