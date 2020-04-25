Итальянские ученые посчитали реальный уровень смертности от коронавируса

Итальянские ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи с экономического факультета Гарвадского университета провели исследование реального уровня смертности от COVID-19. Его результаты опубликованы порталом Medrxiv.

Свои исследования они объяснили различиями в показателях летальных исходов от коронавируса в разных странах и областях Италии. Ученые связали это с разными стандартами отчетности, и решили не полагаться на официальную статистику.

Вместо этого они взяли статистику за 40 дней в десяти населенных пунктах Италии начиная с 21 февраля, когда ввели карантин. Эти данные они сравнили со статистикой смертности прошлых лет.

В итоге исследование показало, что в начале эпидемии смертность в пять раз превысила цифры прошлых лет. В начале апреля показатель летальности приблизился к прошлогодним средним цифрам, что Ринальди и Парадизи связали с эффективностью введенных в Италии карантинных мер.

Ученые пришли к выводу, что общая летальность от COVID-19 составляет 1,29%. При этом они отметили, что в разных возрастных категориях эта цифра сильно отличается. Так, среди граждан до 60 лет уровень смертности составил 0,05%, а для лиц старше 60 лет — 4,25%.

Для сравнения исследователи привели статистику летальных исходов от сезонного гриппа, которая составляет 0,1%.

По данным итальянского Минздрава на 24 апреля, в стране подтверждено почти 193 тыс. заражения коронавирусом. Выздоровели почти 60,5 тыс. пациентов, 26 тыс. человек умерли. На лечении и домашнем карантине в настоящий момент находятся 106,5 тыс человек с COVID-19.