Из больниц Уханя выписаны все пациенты с коронавирусом

Все пациенты с коронавирусом нового типа, госпитализированные в китайском городе Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка инфекции, выписаны из больниц. Об этом, как передало в воскресенье агентство Синьхуа, сообщил на пресс-конференции представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, такого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, которые были направлены в этот город со всей страны для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в воскресенье Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР информировал о выписке из больниц Уханя 11 пациентов. В общей сложности из китайских больниц были выписаны 63 604 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 46 452 из которых проходили лечение в Ухане.