У Бориса Джонсона родился сын

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его партнерши Кэрри Симондс родился сын, сообщает в среду Sky News.

Ребенок появился на свет в лондонской больнице, младенец и его мать здоровы, чувствуют себя хорошо.

В конце февраля пара объявила о беременности Симондс и о помолвке.

Борис Джонсон в апреле болел коронавирусом, но к настоящему моменту выздоровел и вернулся к работе.